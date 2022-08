1 Die Holzbrücke an der L 362 ist in die Jahre gekommen, und wird durch einen Neubau ersetzt. Foto: Fritsch

Nagold - Noch in den Ferien soll mit den Arbeiten begonnen werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Bauträger geht davon aus, dass am 29. August mit dem Ersatzbau der Geh- und Radwegbrücke an der L 362 gestartet werden kann. "Die Arbeiten werden rund fünf Wochen dauern und voraussichtlich Ende September 2022 abgeschlossen", teilte das Regierungspräsidium mit.

Mit dem Brückenersatzbau, der Fußgänger und Nutzer des Radwegs entlang der L 362 in der Nähe des Lidl-Marktes über die Nagold führt, reagiert der Auftraggeber auf den schlechten Zustand des Bauwerks. Bei der letzten Brückenhauptprüfung seien erhebliche Mängel an dem Überbau der Brücke festgestellt worden.

Der Standort bleibt

Zur "langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern" soll der alte Überbau der Brücke komplett abgebrochen werden. Dabei handelt es sich um eine Holzkonstruktion, die danach von einer witterungsbeständigen Fachwerkkonstruktion mit Aluminium ersetzt werden soll. Dabei bleibt der Standort des Brückenbaus gleich. Auch geht der Bauherr davon aus, dass der bestehende Unterbau der Brücke erhalten und nach einer Instandsetzung mit Beton weiter genutzt werden kann.

Für Radfahrer und Fußgänger, die die Holzbrücke gegenüber dem Lidl-Markt nutzen, hat das größere Auswirkungen. Für sie wird die Strecke während der Bauarbeiten gesperrt. Es gibt eine ausgeschilderte Umleitung. Diese verläuft in beiden Richtungen entlang des Badeparks sowie der Uferstraße. Direkt an der L 362 gibt es während dieser Zeit keine Möglichkeit, den Fluss zu überqueren.

Kaum Auswirkungen auf die Autofahrer

Autofahrer können aber aufatmen. Der Bau der benachbarten Fußgänger- und Radwegbrücke hat kaum Auswirkungen auf den Verkehrsfluss auf der Landesstraße. In beide Fahrtrichtungen soll die Straßenbrücke weiter befahrbar bleiben. Aus Sicherheitsgründen für die vor Ort tätigen Arbeitskräfte kann es allerdings zu Geschwindigkeitsreduzierungen kommen.

Mit Einschränkungen zu rechnen ist dann auch nochmals, wenn die Fertigteilbrücke eingesetzt wird. Nach der Fertigstellung der Widerlager, wuchtet ein Autokran die vorgefertigte Alu-Konstruktion auf den Brücken-Unterbau. Dafür wird Raum benötigt. Den soll der Autokran auf dem benachbarten Parkplatz bekommen, der in dieser Zeit – die Rede ist von zwei Tagen – für die Öffentlichkeit gesperrt wird.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 290 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Info: Die erste Straße im Nagoldtal

Heute kaum vorstellbar: Aber früher verliefen die Straßenverbindungen um Nagold über die Berge. So auch der Verbindung Nagolds mit dem Raum Freudenstadt (über den Killberg) oder zum Beispiel mit Rohrdorf (über die Rohrdorfer Steige). Und was ist mit der L 362 im Tal? Vielen sicher noch immer besser bekannt als einstige B 28?. In einer Schrift des Nagolder Heimatgeschichte-Vereins berichtet Erwin Niethammer, dass dieser Bauabschnitt vom Nagolder Armenhaus (heute hat Häfele dort seine Zentrale), über die Schafbrücke in Richtung Rohrdorf im Jahr 1849 beendet wurde – als Teil des Gesamtprojekts der Verbindung von Stuttgart nach Freudenstadt. Der Vorgängerbau der heutigen L 362 (ehemals B 28) "war die erste Straße im Nagoldtal", schreibt Niethammer. Alle alten überörtlichen Straßenverbindungen in Nagold führten auf Höhenwegen. Vermutlich lag das an den immer wiederkehrenden Überschwemmungen der Täler.