1 Der Trauerzug in Altshausen Foto: Thomas Warnack/dpa/Thomas Warnack

Carl Herzog von Württemberg ist tot – Hunderte begleiten den Trauerzug in Altshausen. Am Samstag ist die Trauerfeier, die auch im Fernsehen übertragen wird.















Link kopiert

Hunderte Menschen haben am Freitag bei einem Trauerzug von dem gestorbenen Carl Herzog von Württemberg Abschied genommen. Auf einer Lafette wurde der Sarg unter Begleitung der „Gelben Husaren“, einer historischen Bürgerwehr, zum Marktplatz in Altshausen gefahren. Dort nahm die Familie den Sarg entgegen und die Jagdhornbläser des Hegerings Bad Saulgau und des Musikvereins Altshausen verabschiedeten sich feierlich von dem ehemaligen Oberhaupt des Hauses Württemberg.

Übertragung der Zeremonie im SWR

In der Schloss- und Pfarrkirche in Altshausen werden am Samstag zudem zahlreiche Weggefährten aus Politik, Kultur und Gesellschaft zu einer Trauerfeier für Carl Herzog von Württemberg erwartet. Die Zeremonie unter Leitung von Bischof Gebhard Fürst wird auch auf einer Großleinwand auf dem Marktplatz der Stadt im Kreis Ravensburg sowie live im SWR-Fernsehen zu sehen sein. Carl Herzog von Württemberg war am 7. Juni im Alter von 85 Jahren gestorben.