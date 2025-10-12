Altmeister im Kreis Calw: „Sie alle stehen für ein großes Fachwissen“

Die Altmeisterfeier der Kreishandwerkerschaft Calw wurde jetzt in Bad Liebenzell gefeiert. Dabei gab es Diamantene und Goldene Meisterbriefe.
Die Fischertechnik wurde erfunden, die Deutsche Bank brachte 500-Mark-Scheine in den Umlauf, das Spezi kam auf den Markt – die wenigsten können damit heute noch etwas damit anfangen. Die 500er-Scheine sind längst wieder verschwunden“, sagte Kreishandwerkermeister Uwe Huber. Anders die Jubilare, die im Rahmen der Altmeisterfeier der Kreishandwerkerschaft Calw im Spiegelsaal in Bad Liebenzell einen „Diamantenen Meisterbrief“ überreicht bekamen. Sie führten seine Ausführungen in das Jahr 1965 zurück, als sie in den unterschiedlichsten Gewerken ihre Meisterprüfung bestanden hatten.