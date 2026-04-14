Altlastensanierung: BASF untersucht Grundwasser der Kesslergrube Grenzach

BASF hat mit den detaillierten Untersuchungen des Grundwassers unter ihrem Anteil der früheren Kesslergrube begonnen. Eine Grundwasserreinigungsanlage ist in Betrieb.
Das Grundwasser wird an verschiedenen Stellen im Perimeter abgepumpt, analysiert und anschließend in die Grundwasserreinigungsanlage geführt. Die Untersuchungen sollen wichtige Erkenntnisse für die weitere Planung liefern und sollen zeigen, ob sich die als vorläufige Vorzugsvariante definierte thermische Behandlung als geeignete Sanierungsmethode bestätigt, wie BASF in einer Mitteilung schreibt. Die Untersuchungen sind dem Unternehmen zufolge auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren angelegt.