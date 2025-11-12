Altlasten für Monsanto-Kauf: Bayer muss Milliarde für Glyphosat-Klagen zurücklegen

Die Spätfolgen der Monsanto-Übernahme für Bayer reißen nicht ab. Das Tagesgeschäft lief zuletzt zwar besser als erwartet, doch US-Klagen lasten schwer auf dem Konzern. Und was macht der Jobabbau?
Leverkusen - Bayer muss wegen teurer Klagen in den USA rund um den Unkrautvernichter Glyphosat abermals eine Milliardensumme auf die Seite legen. Erhöhte Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat und die Umweltchemikalie PCB belasten das dritte Quartal mit fast einer Milliarde Euro, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Leverkusen mitteilte.