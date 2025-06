Altkleidersammlung: Ausstellung in Balinger Kirche zeigt die Probleme auf

Ausstellung in Balinger Kirche zeigt die Probleme auf

1 In Balingen können Kleiderspenden in solchen Containern eingeworfen werden. Foto: Eyckeler Rund einen Monat lang bietet die Ausstellung „Die Wege deiner Altkleider“ einen spannenden Einblick, was eigentlich mit der gespendeten Kleidung passiert.







Link kopiert



An verschiedenen Stellen im Zollernalbkreis stehen die großen Sammelcontainer für Altkleiderspenden. Eine neue EU-Richtlinie sowie wachsende Herausforderungen für die gemeinnützigen Sammler bereitet den Verantwortlichen zunehmend Sorgen. In der Balinger Stadtkirche wird ab Sonntag, 29. Juni, in Form einer Ausstellung auf das Thema Altkleiderspende aufmerksam gemacht. Wir haben vorab darüber mit Gemeindereferentin Gudrun Herrmann gesprochen.