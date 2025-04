Flächenbrand bei Wittendorf Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Holzstapel in einem Waldstück bei Wittendorf ist am Donnerstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Auch die unmittelbare Umgebung geriet in Brand. Jetzt gibt die Polizei bekannt: Es war wohl Brandstiftung.