Altkleider ja – Müll nein: DRK und Kreis Freudenstadt haben genug

1 Zahlreiche Altkleidercontainer stehen – wie hier in Alpirsbach – in der Region bereit. Foto: DRK Alpirsbach/Matthias Frasch Der DRK-Kreisverband und der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Freudenstadt rufen zur richtigen Nutzung der Altkleidercontainer auf.







Link kopiert



Altkleider sind mehr als alte Textilien – sie helfen Menschen in Not, schonen Ressourcen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, stellen der Freudenstädter Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und das Landratsamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung fest. Und bemängeln, dass zunehmend Dinge in den Containern landen, die nicht hineingehören. Hausmüll etwa, volle Windelsäcke, kaputte Kindersitze oder gar Elektroschrott.