Altkleider in Hechingen: Kolping Recycling GmbH – Erlöse decken die Kosten nicht

Nicht nur das Rote Kreuz oder die Malteser kämpfen mit unbrauchbaren Textilien in Altkleidercontainern. In Hechingen sammelt auch die Kolping Recycling GmbH.

Seit Jahresbeginn haben die Betreiber von Altkleider-Containern vermehrt mit dreckigen, zerrissenen oder anderweitig zerstörten Textilien zu kämpfen. Einige Bürger geben solche nicht wiederverwertbaren Kleidungsstücke an den Sammelstellen ab. Betroffen ist auch die Kolping Recycling GmbH mit Sitz in Fulda in Hessen. Die Kolping-Sammelaktion umfasst 13 Container in Hechingen.

Hintergrund für die Problem mit verunreinigten, kaputten Klamotten ist die seit 1. Januar EU-weit gültige so genannte „Getrenntsammelpflicht von Textilien“. „Durch die Falschinformation des Bundesumweltamtes wurden viele Verbraucher ermutigt, unbrauchbare und stark verschmutzte Textilien in die Sammelcontainer zu werfen“, informiert Geschäftsführer Stephan Kowoll auf Anfrage unserer Redaktion. Es wurde berichtet, dass durch die neue Richtlinie gar keine Textilien mehr im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das ist falsch. Verschlissene, dreckige Textilien gehören nach wie vor in den Restmüll.

Altkleider werden aufwendig händisch sortiert und verwertet

Zwar sei es im Februar 2025 zu einer Richtigstellung durch das Bundesumweltministerium gekommen. „Zu diesem Zeitpunkt waren die Auswirkungen aber bereits deutlich spürbar. Diese halten bis heute an“, erläutert Kowoll weiter.

Die Folge: Das Sammeln alter Textilien sei zum Zuschussgeschäft geworden. Für die in Hechingen vertretene Kolping Recycling GmbH, die bundesweit circa 2700 Sammelcontainer unterhält, sagt der Geschäftsführer auf Anfrage: „Die derzeitige Erlössituation deckt die bestehenden Kosten nicht mehr.“

Die Leerungen der Kolping-Container erfolge mindestens wöchentlich durch eigenes Personal oder durch Subunternehmer. Die gesammelten Altkleider werden in der Folge einer aufwendigen händischen Sortierung zur Wiederverwendung zugeführt.

Was passiert mit den Altkleidern? 58 Prozent der Textilien „erhalten ein neues Leben als Secondhandkleidung“, circa 20 Prozent werden als Dämmmaterial unter anderem in der Automobilindustrie verwendet, rund zwölf Prozent werden zu Putzlappen verarbeitet und der restliche Müllanteil werde energetisch verwertet, informiert die Kolping Recycling GmbH auf ihrer Internetseite.

Wegen der zunehmend unbrauchbaren Kleiderspenden in den Containern weist das Unternehmen darauf hin, was wirklich in die orange-weißen Behälter reindarf.

Ortsgruppen „kümmern“ sich um die Sammelcontainer

Und zwar saubere und trockene Kleidung für Kinder und Erwachsene sowie gut erhaltene Decken, Bettwäsche, Handtücher oder Stofftiere; ebenso Schuhe, am besten paarweise zusammengebunden.

Die Abgabe von noch brauchbarer Kleidung in Kolping-Container habe mehrere Vorteile: Das Fuldaer Unternehmen unterstütze mit den Erlösen soziale Projekte im In- und Ausland, helfe beispielsweise Arbeitsplätze in Afrika im Handel mit Gebrauchttextilien zu erhalten und gebe Menschen in armen Ländern die Möglichkeit, für wenig Geld qualitativ hochwertige Kleidung zu tragen.

Übrigens: Die Kolpingfamilien vor Ort „kümmern“ sich ehrenamtlich um die Sammelcontainer. „Sie melden Überfüllungen beziehungsweise geben Hinweise zum Zustand des Containers“, nennt Geschäftsführer Kowoll eine Aufgabe. Dazu geben sie Hinweise für die Aufstellung der Altkleidercontainer. Für diesen Dienste erhalten die Ortsgruppenmitglieder eine Vergütung.

Nun bereitet jedoch die neue EU-Pflicht Probleme, deren Ziel es eigentlich ist, eine Kreislaufwirtschaft für Textilien zu etablieren.