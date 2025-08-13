Altkleider in Hechingen: Kolping Recycling GmbH – Erlöse decken die Kosten nicht

Nicht nur das Rote Kreuz oder die Malteser kämpfen mit unbrauchbaren Textilien in Altkleidercontainern. In Hechingen sammelt auch die Kolping Recycling GmbH.
Seit Jahresbeginn haben die Betreiber von Altkleider-Containern vermehrt mit dreckigen, zerrissenen oder anderweitig zerstörten Textilien zu kämpfen. Einige Bürger geben solche nicht wiederverwertbaren Kleidungsstücke an den Sammelstellen ab. Betroffen ist auch die Kolping Recycling GmbH mit Sitz in Fulda in Hessen. Die Kolping-Sammelaktion umfasst 13 Container in Hechingen.