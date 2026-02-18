Altkleider im Zollernalbkreis: Kreis will Altkleidersammlung retten

Der Markt für Altkleider ist eingebrochen, gemeinnützige Sammler ziehen sich zurück. Der Zollernalbkreis muss nun einspringen – und eigene Container kaufen.
Kaum etwas ist in den vergangenen Jahren derart zum Massenkonsum verkommen wie der Kauf neuer Klamotten. Immer billigere Preise zu immer schlechterer Qualität und die nahezu endlose Auswahl verleiten Menschen zu nie getragenen Spontankäufen. Dieser Wohlstandsüberfluss kannte bislang eine komfortable Lösung: Altkleidersäcke. Doch die Zeiten haben sich geändert.