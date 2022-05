Fußball Bezirkspokal Die Pokal-Finalisten werden gesucht

Welche Mannschaften stehen sich am Vatertag, Donnerstag, 26. Mai, im Endspiel des diesjährigen Bezirkspokal-Wettbewerbs gegenüber? Diese Frage wird am Mittwochabend und am Donnerstagabend in den beiden Halbfinals beantwortet.