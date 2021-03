Immer wieder in ein tiefes Loch zu fallen und nicht mehr herauszukommen, Rückschritte in der Behandlung, heftigste Nebenwirkungen durch Medikamente und mehrere Schicksalsschläge trieben einen an Depressionen erkrankten Althengstetter an den Rand des Selbstmords. Er hat inzwischen gelernt, mit der Krankheit zu leben und leitet heute eine Selbsthilfegruppe für Betroffene.