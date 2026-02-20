Althengstetter Pfarrer hört auf: Schon viele Pläne für die Zukunft

Martin Schoch war fast 14 Jahre Pfarrer in der Gäugemeinde, er tritt am 1. März seinen Ruhestand an.
2021 kam Schoch nach Althengstett als vorübergehende Vertretung der damals vakanten Pfarrstelle. Er war davor der Kinderkirchpfarrer der Landeskirche. Diese Stelle war befristet auf zehn Jahre und ist ausgelaufen. Die Familie lebte in Kirchheim/Teck, die beiden Söhne Jona und Daniel standen ein Jahr vor dem Abitur, „deshalb hab‘ ich gesagt, ich brauch für ein Jahr eine Stelle zur Überbrückung, dann gehe ich zurück und suche mit der Familie eine neue feste Stelle“. Aus der kleinen Auswahl an Interimsstellen fiel seine Wahl auf Althengstett, die Gemeinde, die am nächsten an Kirchheim liegt, und er hat sich im Pfarrhaus in Althengstett nur „vorübergehend“ eingerichtet.