Althengstetter Paar stirbt: Nach Horror-Unfall in Pfalz steht der Fahrer erneut vor Gericht

Im September 2023 verursacht ein betrunkener Autofahrer einen Unfall. Er ist viel zu schnell unterwegs und gerät in den Gegenverkehr. Ein Ehepaar aus Althengstett kommt ums Leben.
Vor dem Landgericht Zweibrücken wird ein Fall verhandelt, in dem das Urteil bereits gefallen ist: Am 20. Dezember 2024 hatte das Gericht einen jungen Mann wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und Körperverletzung zu einer Strafe von drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Raserei des damals betrunkenen 27-Jährigen kostete ein Ehepaar aus Althengstett das Leben.