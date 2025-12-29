Althengstetter Kreisliga-Turnier: SF Gechingen III gewinnen kein Spiel – und trotzdem im Finale

Radnik Sindelfingen gewinnt das Althengstetter Kreisliga-Turnier. Mit 1:2 müssen sich die SF Gechingen III im Finale geschlagen geben.
Welch eine Dramaturgie beim 40. Althengstetter Kreisliga-Hallenfußballturnier: Der als Favorit gehandelte Tabellenführer der Kreisliga B im Bezirk Stuttgart/Böblingen – Radnik Sindelfingen – konnte sich zwar im Finale gegen die SF Gechingen III durch Tore von Hadis Abdiji und Din Emir Ljajic trotz zwischenzeitlichem Ausgleich von Nico Weiss im Finale mit 2:1 durchsetzen. Die Gechinger Dritte hatte jedoch überraschend gut mitgehalten. Die endgültige Entscheidung durch den zweiten Treffer von Liajic landete mit dem Abpfiff zwar hinter dem gut haltenden Turhan Umut, wurde jedoch nicht mehr gewertet.