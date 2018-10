Althengstett Zeder symbolisiert wachsende Partnerschaft

Für Götz eine Erfahrung, die seinen Blick auf die Welt und das Sein reicher machte. Der Blick über den Tellerrand. Den Horizont erweitern. Daher: "Diese Partnerschaft ist eine Infusion ins geistige Grundwasser Althengstetts", antwortet Götz auf die Frage, welchen "Benefit", also welchen Vorteil, dieses Projekt seinem Ort bringen wird.

Nächstenliebe leben und vorleben

Götz ist studierter Theologe. Damit auch Pädagoge. Verantwortung, Toleranz, auch Nächstenliebe möchte er ganz offensichtlich leben und vorleben – auch als Verwaltungschef. "Zwei Drittel der Althengstetter kommen nicht von hier", sagt er. Die auch historische Prägung der Gesamtgemeinde durch die Aufnahme der Waldenser in früherer Zeit. Die den Ort geprägt haben. Nachhaltig entwickelt haben. Die Partnerschaft zum Libanon also ein Stück von "Wir schaffen das!" der Bundeskanzlerin? Ja, auch – überlegt Götz. Schränkt aber auch ein: "Deutschland kann nicht das ganze Leid der Welt tragen", wird er später beim Empfang sagen. Man müsse jedoch "die Vielfalt auch ertragen können."

Vorbilder für solche Projektpartnerschaften gebe es, gerade hier im Kreis Calw. Damals nach der Wiedervereinigung mit Kommunen der neuen Bundesländer. Im Zuge der Finanzkrise dann auch mit Griechenland. Beides Erfolgsgeschichten. Daran sollen jetzt die Kooperationen mit dem Libanon anknüpfen – dem man Hilfe zur Selbsthilfe leisten möchte. Götz erzählt, dass er vor Aufnahme der ersten Gespräche Hans-Joachim Fuchtel als Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit – federführend bei diesem Kooperations-Programm mit dem Libanon – gefragt habe, was von diesem Angebot zu halten sei. Erst als Fuchtel bestätigt, "das ist was Reelles, was Gutes", habe er als Bürgermeister seinem Gemeinderat dieses Projekt vorgestellt und empfohlen.

Und die Erwartungen hätten sich mit dem ersten Besuch einer libanesischen Delegation in Althengstett erfüllt. Sagt auch Manfred Stehle, ehemaliger Ministerialdirektor im baden-württembergischen Integrationsministerium, der die Partnerschaft begleitet. Stehle, eigentlich längst im Ruhestand, wohnt in Althengstett. Die Aufgabe, diese Projektpartnerschaft zwischen seinem neuen Heimatort und Chekka im Libanon mit seiner Expertise zu begleiten, hat er gerne übernommen – quasi als "Außenminister von Althengstett".

Offizieller Empfang im Rathaus

Beim offiziellen Empfang für die Gäste im Rathaus wird Stehle sagen, dass mit dieser Begegnung "sehr deutlich geworden ist, dass wir alle gemeinsam in dieser einen Welt leben" – und zwar in einer Zeit, wo leider "das Trennende, das manchmal Zerstörende die Schlagzeilen bestimmt". Genau deshalb seien solche kommunalen Partnerschaften "besonders wertvoll", die Brücken bauten und Menschen verschiedener Herkunft zusammenführten, um "Grenzen zu überwinden". Mehr noch mit Blick auf diese Begegnung zwischen Chekka und Althengstett: "Wir sind die letzten Tage gute Freunde geworden". Auch wenn sich beim Empfang im Rathaus das Althengstetter Gewerbe entschuldigen ließ. "Die müssen wieder mal auch was schaffen in ihren Betrieben", richtete Bürgermeister Götz aus.

Und zum Abschluss dann noch einmal eine große Geste: Die Gäste aus Chekka überreichen Bürgermeister Götz den Setzling einer libanesischen Zeder, dem Nationalbaum des Landes, der – in der Silhouette als ausgewachsener Baumriese – auch die Mitte der libanesischen Nationalflagge ziert. "Wie haben Sie den hierher geschafft?", will Götz wissen. "Im Koffer", sagen die Gäste lachend. Der Baum wird einen Ehrenplatz finden, wahrscheinlich im demnächst anzulegenden Garten an der Althengstetter Flüchtlingsunterkunft. Wo er Symbol für die wachsende Partnerschaft der zwei Kommunen werden soll.