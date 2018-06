Althengstett Wie man jedem einzelnen Tag mehr Leben gibt

Referentin ist Miriam Münch, Oberärztin an der Frauenklinik Böblingen. Sie ist auch als Palliativmedizinerin ausgebildet und tätig. "Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben." Diese Worte stammen von Cicely Saunders. Diese englische Ärztin wurde 1918 geboren und gilt als die Begründerin der modernen Palliativmedizin. Ihre Aussage fasst zusammen, worum es in diesem Konzept der Krankheitsbegleitung geht.

Guter Umgang

Die meisten Menschen versuchen, den Gedanken an die Endlichkeit des eigenen Lebens so lange wie möglich von sich fernzuhalten. Es gibt aber Situationen, in denen das nicht mehr geht: bei einer unheilbaren Krebserkrankung zum Beispiel. Die Palliativmedizin versucht die Menschen so zu begleiten, dass ihnen ein guter Umgang mit der Situation gelingt.