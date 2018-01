Althengstett Wertvolles Zentrum der Begegnung

Althengstett-Neuhengstett. Mit dabei war auch Angelika Rieß, die das Amt der Vorsitzenden der Lebenshilfe Calw im vergangenen Jahr kommissarisch von ihrem Vorgänger Alexander Faber übernommen hatte. Bei der anstehenden Mitgliederversammlung im März wird Rieß für das Amt kandidieren. "Ich bin bereit, das zu geben, was ich habe und will mich mit viel Energie in das Amt einbringen", versprach Rieß.

Nina Stein, Leiterin der offenen Hilfen der Lebenshilfe Calw, betonte: "Alexander Faber hat sich mehrere Jahre mit viel Kraft und Ideen für die Lebenshilfe engagiert." Sie freute sich, mit Rieß eine kompetente designierte Nachfolgerin für Faber gefunden zu haben.

Der Neujahrsempfang in der Begegnungsstätte im Alten Schulhaus in Neuheng­stett war auch Anlass, um auf das 50-jährige Bestehen der Lebenshilfe zurückzublicken, das 2017 mit zahlreichen Veranstaltungen sowie mehr als 1000 großen und kleinen Menschen mit und ohne Hilfsbedarf gemeinsam gefeiert wurde. Parallel gab es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder ein umfangreiches sowie buntes Jahresprogramm.