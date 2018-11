Althengstett Wertvolle Einblicke in oberste Verwaltungsebene

Das ist jetzt drei Jahre her. Da er sehr schnell die deutsche Sprache lernte, konnte er zunächst als Dolmetscher aushelfen. Dabei lernte er Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz kennen. Der gab ihm die Gelegenheit, eine Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung zu absolvieren. "Ich wurde von allen Kollegen sehr gut aufgenommen", freut sich der junge Mann über diese berufliche Möglichkeit. Auch sei es keinesfalls selbstverständlich, dass ihm sein Arbeitgeber das Praktikum im Abgeordnetenbüro ermöglichte.

Und wenngleich ihm die Trennung von zu Hause und dem jüngsten Bruder schwergefallen ist: "Wer in einer kleineren Gemeinde wie Althengstett wohnt und arbeitet, der hat eine echte Chance, Freunde zu finden und in dieser Gesellschaft anzukommen." Denn für sich persönlich sieht er auf absehbare Zeit keine Möglichkeit, in das zerstörte Syrien zurückzukehren.