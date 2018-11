Althengstett Weiterer Knotenpunkt im Ladenetz

Althengstett. Mit rund 120 Ladepunkten zählt die ENCW nach eigenen Angaben in Baden-Württemberg zu den größten Betreibern von Ladeinfrastruktur. "Elektromobilität vermittelt ein ganz neues Lebensgefühl und ein neues Verbraucherverhalten", erläutert Ricarda Becker, Managerin der Geschäftsentwicklung Elektromobilität.

So werde gerade im ländlichen Raum mit einem Elektrofahrzeug nicht gezielt "tanken" gefahren, sondern die Ladung des Fahrzeugs in das alltägliche Leben integriert. "Das Laden bietet sich idealerweise an, wenn man einkaufen geht oder sonstige Besorgungen im alltäglichen Leben erledigt", gibt Becker aus eigener Erfahrung an. Daher sei es ein großer Mehrwert für Nutzer, wenn sie beim Einkauf eine Lademöglichkeit vorfinden. Diesen Mehrwert hat auch der Geschäftsführer des Edeka-Marktes Mägerle in Althengstett erkannt und sich zu einer Partnerschaft mit der ENCW entschieden.

"Um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und den Kunden das Einkaufserlebnis so komfortabel wie möglich zu gestalten, ist eine Ladesäule langfristig ein Standard von Einzelhandelsbetrieben." So sei es für ihn als innovativer Einzelhändler selbstverständlich gewesen, hier zeitnah in die Zukunft zu investieren.