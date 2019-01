Althengstett Weitere Kandidaten gesucht

Der informelle Teil für alle Mitglieder, Kandidaten, Interessierten und Unterstützer findet am Samstag, 26. Januar, in der "Roten Erde" in Neuhengstett statt. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Die endgültige FDP/CDU-Kommunalwahlliste für die Ortschaftrats- und Gemeinderatswahl wird am Freitag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr ebenfalls in der "Roten Erde" in Neuhengstett aufgestellt.

"Wir bitten, alle interessierten Kandidaten um persönliches Erscheinen zur Vorstellung ihrer Person und Motivation. Bitte ermutigen Sie auch Nachbarn, Kollegen, Freunde und Bekannte, die Sie für ein solches Ehrenamt für geeignet halten, sich zu informieren, sich vorzustellen und gegebenenfalls auch zu kandidieren", teilte Ute Steinheber im Namen der FDP/CDU-Kommunalwahlliste mit.