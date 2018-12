Althengstett Was auf die Ohren

Althengstett. 13- bis 19-Jährige können besonders gespannt sein: Auf dem Weg zur "Stillen Nacht, heiligen Nacht…" feiert Choy, die Jugendkirche im Gäu, am Freitag, 14. Dezember, von 19 bis 22.30 Uhr im Choy-Haus in der Althengstetter Hauptstraße Advent einmal ganz anders. Bei der "Silent-Disco" bewegen sich Personen mit Kopfhörern zu dem von ihnen ausgewählten Musikkanal. Zur Auswahl stehen drei Kanäle mit unterschiedlichen Musikstilen. Im Raum selbst ist es quasi still.