Althengstett Wahlen

"Wir konnten das Wirtschafts- und Sportjahr trotz der vielen Aufgaben mit einem kleinen Plus im vierstelligen Bereich abschließen, der Verein ist schuldenfrei", sagte Schatzmeisterin Natalie Sammartino. Sie kündigte an, ihr Amt wegen eines Ortswechsels im kommenden Jahr abgeben zu wollen.

Sportlich stellte Herbert Schnattinger den Ligabetrieb vor und machte auf den unmittelbar bevorstehenden Titelgewinn in der Luftgewehr- Kreisoberliga aufmerksam. "Wenn wir in der Aufstiegsrunde bestehen, schießen wir im nächsten Jahr in der Bezirksliga", so der Sportleiter. Fast schon traditionell stellt der Althengstetter Schützenverein Teilnehmer bei nationalen Titelkämpfen. In München waren das vier Starter, in Hannover (zwei Mal Silber, ein Mal Team-Bronze) und Dortmund insgesamt 13.

Bei dem beliebten Monatsserienschießen gingen Franz Faschko, Theresa Götz und Walter Berger als Gewinner hervor. Jugendleiter Thomas Kühne berichtete über die Teilnahme an der Jugendrunde im Schützenkreis Calw, die positive Entwicklung von Theresa Götz und Dominik Schubert, die derzeit die sportlichen Aushängeschilder auf dem Heimberg sind. Götz hatte 2017 mit 392 Ringe das höchste Ergebnis erzielt und bekam dafür das Meisterschützenabzeichen des deutschen Schützenbunds.

Bald gibt es vielleicht dritte Mannschaft

"Wir haben sechs neue Mitglieder, eine neue zweite Mannschaft und vielleicht bald noch eine dritte", zeigte Andreas Eichinger die positive Entwicklung bei den Pistolenschützen auf. Die Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften bezeichnete er als rekordverdächtig.