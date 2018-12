Althengstett Wärmestube für Leib und Seele

Für die Seele von "großen und kleinen Leuten" gibt es zwischen 17 und 20.30 Uhr im Choy-Haus in der Hauptstraße 20 immer zur halben Stunde einen kinderfreundlichen, immer zur vollen Stunde einen erwachsenenorientierten adventlichen Mini-Impuls (jeweils circa drei bis fünf Minuten).

Zwei Gottesdienstfeiern

Am Sonntag, 9. Dezember, lädt die Jugendkirche zu ihren monatlichen Gottesdienstfeiern im Choy-Haus ein. Der "BASE@Home" wird ab 11 Uhr mit Konfirmanden und Jugendlichen gefeiert, der "#UP" abends ab 18.30 Uhr mit jungen Erwachsenen und junggebliebenen Menschen. Beide widmen sich in je anderer Form dem Thema "Schon klar?! – Weihnachten rätselhaft". Mitten in alle Weihnachtsgewohnheiten stolpern die Besucher auf ein Geheimnis: einen Gott, der unbedingt mit seinen Menschen zusammen sein will.