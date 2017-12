Althengstett Vorweihnachtlicher Fackellauf des TSV

Romantische Stimmung und gutes Wetter

Ein Team um Jugendtrainerin Marion Pross entzündete eine Fackel nach der anderen, die die Eltern und Kinder mehrerer Familien dann stolz hin und her schwenkten. In diesem Jahr hatten die Organisatorinnen Glück. Denn der vorhergesagte starke Wind war noch nicht am Ort des Geschehens angekommen.

Erstmals waren in diesem Jahr auch Flüchtlingsfamilien mit von der Partie. "Die Flüchtlinge machen bei uns inzwischen beim Fußball, Handball und beim Jugendturnen mit", freute sich Pross.