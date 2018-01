Althengstett Vor dem Fenster zur Freiheit

Althengstett-Neuhengstett. Am Mittwoch, 17. Januar, ist der Dokumentarfilmer Bernd Umbreit erneut zu Gast im Gäu. Ab 20 Uhr zeigt er im Kirchenkino Neuhengstett den Film "Fenster zur Freiheit. Die Geschichte der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Karin C". Anschließend steht er in der Waldenserkirche bereit, um mit den Gästen zu diskutieren. Der Eintritt ist frei.