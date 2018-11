Althengstett Von Geschäftsfläche zu Wohnraum

Althengstett. Von außen ist das Gebäude recht unscheinbar. Der knallbunte Schriftzug "Haus Frohsinn & Sonnenschein" mit dem Regenbogen könnte auch zu einem Kindergarten gehören. Das ist jedoch nicht der Fall. 16 Tagesplätze für Pflegebedürftige stellt der KPV Althengstett hier schon bald zur Verfügung.

Lange stand der Erdgeschossbereich in der Jahnstraße 3 leer. Ehemals hatte sich dort ein italienischer Supermarkt eingemietet. Nachdem kein Nachmieter gefunden wurde, kaufte die Kommune das Haus und richtete dort übergangsweise eine Mensa und einen Sportraum für das Schulzentrum ein. Nun hat das Gebäude seine neue Bestimmung gefunden. Betreuungsplätze für ältere und kranke Menschen sollen dort entstehen. "Die Bauarbeiten gehen sehr gut voran", sagt Bürgermeister Clemens Götz. "Es gibt jetzt täglich sichtbare Fortschritte an der Baustelle. Neue Eingangstüren sind eingebaut, da wo Wände waren sind nun Fenster, Bäder entstehen in einer ehemaligen Metzgerei-Halle." Alles musste umgebaut werden, erklärt er, aber die Veränderung sei beeindruckend.

Haus bietet Lebensqualität