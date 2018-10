Althengstett Vom richtigen Umgang mit Wut und Ärger

Althengstett. Am Freitag, 12. Oktober, findet im evangelischen Gemeindehaus in Althengstett die "Begegnung am Abend" statt. Eine Veranstaltung von Frauen für Frauen. "Wenn der Kragen platzt! – Vom Umgang mit der Wut!" heißt der Vortrag, zu dem eingeladen wird.