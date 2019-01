Althengstett Vielseitiges Berufsbild kennengelernt

Am Montag, 26. November, hat Ralf Klormann, der Leiter der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten in Calw, unsere Klasse besucht. Da wir nur 20 Minuten Zeit hatten, haben wir keine Minute verschwendet und unsere Fragen gleich gestellt.

Wir hatten ein paar sehr interessante Fragen zu seinem Berufsalltag auf Lager. Beispielsweise, was ein Redakteur so alles macht. Ob er sich die Themen, über die er schreibt, selbst aussuchen kann, ob es schnell geht, einen Bericht zu schreiben, und ob er auch unbeliebte Artikel schreiben muss, wann Namen im Artikel genannt werden und wann nicht. Wir erkundigten uns, wie lange er schon beim Schwarzwälder Boten arbeitet, und ob er für jeden Tag einen Beitrag schreibt. Die Antworten waren für uns sehr interessant. Klormann erzählte uns, dass sein Arbeitstag um 10 Uhr beginnt, was sich sehr cool für uns Schüler anhört. Jedoch muss er am Abend dafür länger arbeiten, zum Beispiel, wenn er an Sitzungen teilnimmt.

Manchmal wird auch sonntags gearbeitet