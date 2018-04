Althengstett Viele plagt eine diffuse Zukunftsangst

Anhand von einigen Beispielen zeigte Pfarrer Jörg Schaber Entwicklungstendenzen der westlichen Gesellschaften auf, deren Auswirkungen zunehmend spürbar werden. Die Tatsache, dass die Lebenserwartung steige, während der Anteil junger Menschen in der Gesellschaft abnehme, werfe nicht nur in den Bereichen der Alterssicherung und Pflege neue Fragen auf. Nicht wenige Menschen befalle angesichts dieser Entwicklung eine diffuse Zukunftsangst, und sie fragen sich, ob die Politik überhaupt in der Lage sei, die anstehenden Probleme zu lösen.

Der Referent des Abends, Thomas Reusch-Frey, selbst auf kommunaler und Landesebene politisch aktiv, sprach sich gegen eine Verengung des Themas auf wenige Problembereiche aus und trat entschlossen der Vorstellung einer Überalterung der Gesellschaft entgegen. Stattdessen warb Reusch-Frey für einen neuen Blick gerade auf die steigende Lebenserwartung. Alleine der Begriff "Alter" und die Zahl der Lebensjahre sage noch nichts über das Wohlbefinden und die Möglichkeiten der Menschen aus. Vielmehr müsse der Blick auf die gewonnene Lebenszeit und die vielfältigen Chancen, die sich heute den Menschen auch nach dem Renteneintritt noch böten, gerichtet werden. Viele Menschen mit 65, 80 oder noch mehr Jahren, erfreuten sich heute guter Gesundheit und fühlten sich jünger als es ihrem Alter entspräche. Diese Entwicklung sollten sowohl die Kommunen wie auch die Kirchen mit noch mehr Wachheit wahrnehmen und begleiten, denn viele dieser von beruflichen Pflichten freigestellten Menschen seien nach wie vor gerne bereit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Ganz neue Formen des Miteinanders