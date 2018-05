Althengstett Viel Spaß mit dem "Maultaschenmann"

So entstand kurzerhand neben der Hütte des Waldkindergartens eine Freilichtküche. Bei herrlichstem Wetter karrte der "Maultaschenmann", wie die Kinder Schnitzhofer nannten, Teig, Fleisch, einen großen Party- Wasserkocher und alle weiteren Zutaten und Utensilien direkt in den Wald. Die Kinder fanden es großartig. Sie konnten nicht nur ihr Mittagessen gemeinsam zubereiten und verspeisen, sondern es wurden auch die Eltern in den Simmozheimer Wald eingeladen. Zusammen aßen Groß und Klein auf den Holzbänken das leckere Gericht mit Brühe sowie Kartoffelsalat.

Vorrat mitgenommen

Jeder Mini-Koch nahm noch eine Portion der selbst gemachten Maultaschen mit nach Hause; der "Maultaschenmann" hatte auch an ein Schweißgerät gedacht. Schnitzhofer, der üblicherweise in der Sportgaststätte in Neuhengstett arbeitet, war mit viel Freude dabei: "Als im Gemeinderat der Entschluss getroffen wurde, den Verein Waldkindergarten Althengstett zu gründen, habe ich mich gerne bereit erklärt, einen Maultaschentag im Wald zu veranstalten."