Althengstett Viel mehr als Schwimmausbildung

"Unser Fitnesskonzept, das wir im vergangenen Jahr als Pilotprojekt gestartet haben, erfreut sich großer Beliebtheit. Aufgrund des großen Erfolges und auf vielfachen Wunsch erweitern wir unser Angebot nun sogar um eine zweite Zumba-Stunde", sagt Carolin Heisterkamp, Zumba- Trainerin und Projektgründerin. "Wir sind ein Verein für jedermann, nicht nur für Schwimmbegeisterte. Die Fitnesskurse richten sich vor allem an die Eltern, die sonst auf ihre Kinder warten, aber auch jeder andere ist herzlich eingeladen, mitzumachen."

Gezieltes Training aller Muskelgruppen

Das bereits seit vielen Jahren angebotene Aqua-Jogging wurde in Aqua-Fitness umgewandelt, bei dem alle Muskelgruppen gezielt angesprochen werden. "Jetzt haben wir ein viel breiteres Spektrum an Übungen und insgesamt weht ein frischerer Wind in den Kursen", freut sich eine langjährige Teilnehmerin. Dieses Fitnessprojekt ist in dieser Art so einzigartig in der DLRG, dass es mit Förderungen auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet wurde.