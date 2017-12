Althengstett Verein stärkt Umweltgedanken

Über ein volles Haus freute sich Ernst Hempel, der Vorsitzende des Seniorenrats. Er hatte sich für die Mitglieder zu diesem Anlass etwas Besonderes ausgedacht. "Zu Weihnachten dürfen Geschenke nicht fehlen", so Hempel, der für alle Mitglieder leuchtend rote Stofftaschen mit dem Schriftzug "Seniorenrat Althengstett e.V." hatte anfertigen lassen. Sein Ziel war es, mit den Taschen nicht nur den Mitgliedern des Vereins ein praktisches Weihnachtsgeschenkt zu machen, sondern auch das Umweltbewusstsein zu schärfen. Er informierte darüber, dass in Deutschland 3,6 Milliarden Plastiktüten jährlich verbraucht werden. Das sind 71 Stück pro Kopf. "Im Vergleich dazu werden in Irland 18 Stück pro Kopf verbraucht", so Hempel. In einigen afrikanischen Staaten sei es gar verboten, Polyethylentüten herzustellen oder zu importieren.

Die erste Leinentasche überreichte Hempel an Bürgermeister Clemens Götz. "Vielen Dank, dass es Sie, den Seniorenrat, gibt. Dass Sie mitdenken, sich engagieren, mitmachen und an den Angeboten und Veranstaltungen teilnehmen", hob dieser die Bedeutung des Vereins hervor. Als Überraschung hatte Götz seine Querflöte mitgebracht und spielte gemeinsam mit Gerhard Lichter am Klavier weihnachtliche Weisen.

Wer statt der einheitlichen Stofftasche lieber ein exklusives Einzelstück sein eigen wollte, der wurde an den Tischen des Nähkreises fündig. Die Damen hatten Einkaufstaschen aus alten Jeans, Hemden, Stoffen und Krawatten hergestellt und boten sie im Rahmen des weihnachtlichen Nachmittags an. Darüber hinaus sorgten ein Film und Bilder über die Veranstaltungen sowie Ausflüge des zurückliegenden Jahres und eine amüsante in schwäbischer Mundart vorgetragene Geschichte für Abwechslung.