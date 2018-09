Althengstett Verein bietet Platz für 16 Tagesgäste

Seit Juli wird nun die bisherige Mensa zur Tagespflegeeinrichtung umgebaut. Das sei ein weiterer Baustein, um es Menschen im Verwaltungsraum zu ermöglichen, so lange wie möglich zu Hause in gewohnter Umgebung weiterleben zu können, heißt es in einer Mitteilung des Krankenpflegevereins.

"Wir rechnen mit der baulichen Fertigstellung bis Ende November und mit der Eröffnung der Einrichtung am 2. Januar", sagte KPV-Geschäftsführer Rüdiger Scheffelmeier im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Ein betreutes Tagesprogramm inklusive Verpflegung ermögliche pflegenden Angehörigen eine Auszeit oder beruhigt arbeiten gehen zu können.

Mit der Tagespflege wird künftig eine Lücke im ambulanten Angebot geschlossen. Außerdem bietet sie älteren Pflegekräften eine Perspektive, weil sie körperlich weniger anstrengend als die ambulante Pflege zu Hause ist. In den kommenden Jahren wird für den Krankenpflegeverein absehbar sein, ob die Tagespflege so betrieben werden kann, dass ein Neubau finanziert werden kann.

Die geplanten Öffnungszeiten der neuen Tagespflege in der Jahnstraße sind von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr. Weitere Infos erteilt der Krankenpflegeverein unter Telefon 07051/93 19 80 oder www.www.krankenpflegeverein-althengstett.de.