Althengstett Unfall: Zwei Menschen schwer verletzt

Laut Polizei war ein Autofahrer gegen 7 Uhr von Neuhengstett kommend in Richtung Ottenbronn/Möttlingen unterwegs. An der Einmündung zur K 4309 übersah er einen von Ottenbronn her kommenden Motorradfahrer.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden unter Einsatz der Rettungsdienste zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei circa 25.000 Euro.