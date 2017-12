Althengstett Unechte Teilortswahl könnte demnächst Geschichte sein

Althengstett. Die unechte Teilortswahl ist kompliziert und vermag den Wählerwillen zum Teil gar nicht exakt abzubilden. Deshalb empfiehlt der Althengstter Gemeinderat den Ortschaftsräten in Neuhengstett und Ottenbronn, über die künftigen Zuständigkeiten sowie Befugnisse der Gremien zu beraten und die unechte Wahl abzuschaffen. In Neuhengstett steht das Thema am 7. Dezember, in Ottenbronn am 11. Dezember auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat wiederum könnte am 20. Dezember über die Abschaffung und die Änderung der Hauptsatzung beschließen. Die Verantwortung der Ortsteile könnte unter anderem dadurch gestärkt werden, dass ihnen für die Planung und Umsetzung kleinerer Projekte ein Budget zuerkannt wird. Über dieses könnte frei verfügt werden, ohne einen Gemeinderatsbeschluss herbeizuführen.