Althengstett Umdenken in der Königsdisziplin

Weil die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sehr komplex und zeitaufwendig ist, insbesondere für eine nachvollziehbare und prüfungssichere Dokumentation, ist es aus Sicht der Kämmerer der vier Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) nur schwer möglich, die Arbeiten zur Vermögenserfassung und -bewertung mit eigenen Mitarbeitern zu bewältigen. Alle vier Mitgliedskommunen, also Althengstett, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim, haben sich dazu entschlossen, die Arbeiten zur Erfassung beziehungsweise Bewertung an einen externen Dienstleister vergeben zu wollen. Am Mittwoch stimmte das Althengstetter Gremium diesem Vorschlag zu, am Dienstag steht noch die Entscheidung in Gechingen aus. Im Hengstetter Haushalt sind dafür 40 000 Euro veranschlagt. Die Schulung der Rathausmitarbeiter wird weitere Kosten verursachen.