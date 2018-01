Althengstett TSV sagt Après-Ski-Party ab

Der TSV hat seine Après-Ski-Party am 13. Januar abgesagt. Tickets behalten ihre Gültigkeit bis zur Party 2019 oder können an der jeweiligen Vorverkaufstelle zurück gegeben werden. Das in Neuhengstett geplante Konzert des Kreisjugendorchesters am 7. Januar wurde in die Althengstetter Festhalle verlegt. Dort findet am Sonntag ab 11.15 Uhr auch der Neujahrsempfang der Gemeinde statt.