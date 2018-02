Althengstett TSV kann auf Mitglieder bauen

Acht Abteilungen

"Acht Abteilungen tragen zum erfolgreichen Gesamtbild bei", unterstrich der Vorsitzende Peter Talmon l’Armée. Freude herrschte bei der Hauptversammlung darüber, dass mit der Fertigstellung des Gerhard-Schanz-Sportzentrums in Althengstett verschiedene provisorische Lösungen jetzt beendet sind und seit kurzem wieder ein geregelter Übungsbetrieb möglich ist. Auch durch die Abdeckung der Neuhengstetter Halle durch Sturmtief Burglind (wir berichteten) hatte es massive Einschränkungen gegeben. Die Neuhengstetter Mehrzweckhalle ist seit dieser Woche wieder in Betrieb.

"Die restlichen Sanierungsarbeiten werden in den Ferien durchgeführt", so Schriftführer Peter Pieper. Als größere Aufgaben stehen für die nächste Zeit die Sanierung der Flutlichtanlage und die gleichzeitige Umstellung auf stromsparende LED-Beleuchtung an.