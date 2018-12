Althengstett Trotz einiger Tiefschläge voll im Leben

Althengstett. Der 70-Jährige ist nach diesem Schicksalsschlag so kontaktfreudig und kommunikativ wie eh und je. Er geht auf bewundernswerte Art und Weise mit der neuen Situation um und hat sich seinen feinen Humor erhalten.

Jammern ist nicht sein Ding. Vielmehr macht der Senior das Beste aus dem neuen Lebensabschnitt. Und mehr noch: Wolfgang Baumann ist gerne für seine Mitmenschen da, indem er weiter das tut, was er seit Jahren in den Reihen des Althengstetter Seniorenrats getan hat, auch wenn das jetzt nicht mehr in vollem Umfang möglich ist. Er hilft dabei, Ausfahrten für ältere Menschen aus den drei Ortsteilen zu organisieren.

"In den vergangenen Jahren habe ich 42 Ausfahrten mit insgesamt rund 1800 Teilnehmern zu Zielen in ganz Baden-Württemberg organisiert", berichtet der Neuhengstetter. Stolz sei er darauf, dass nie etwas passiert und immer dafür gesorgt gewesen sei, dass die Senioren bestmöglich betreut und unterstützt werden. Etwa, wenn es darum ging, sicher in den Bus und auf der steilen Treppe wieder aus dem Fahrzeug herauszukommen. "Die jährliche Spargelfahrt war von Anfang an am beliebtesten", berichtet er. Bei jedem Ausflug waren 50 bis 55 Personen mit Begeisterung dabei. Wolfgang Baumann kennt sich durch seine einstige Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter im Außendienst bestens in Baden-Württemberg aus und hat die Ausflugsziele und den Weg dorthin stets gut ausgekundschaftet.