Althengstett Trash Ton(n)es im Tigerenten Club

Er und der ein Jahr ältere Klüppel kennen sich schon seit Kindertagen, da sie beim gleichen Schlagzeuglehrer Unterricht hatten. Der Auftritt in der Show selbst habe alle Erwartungen der Band übertroffen. "Das Publikum ist voll abgegangen", freut sich Trommler Moosmann.

Die Idee für das Projekt Trash Ton(n)es kam den beiden während des gemeinsamen Abiturs 2012. Beim Abi­ball wollten sie ihren Mitschülern etwas ganz Besonderes präsentieren. Es war eigentlich nur ein einmaliger Auftritt geplant. Der kam aber so gut an, dass viele Anfragen und Auftritte folgten.

Die beiden Musiker stammen ursprünglich aus Althengstett und Gechingen, studieren mittlerweile aber in Stuttgart und München. So ist einiges an Organisationstalent nötig, um die Auftritte zu schultern. Wobei Moosmann findet: "Es ist eine schöne Art von Belastung."

Seit den Anfangstagen ist auch Tontechniker Benjamin Hermann fester Bestandteil der Formation. Denn die Trash Ton(n)es bedürfen einer komplexen Mikrofonierung, damit der Sound auch beim Zuhörer ankommt. "Ohne Benjamin wären unsere Auftritte nicht möglich", zeigt sich Moosmann dankbar. So ist es nur logisch, dass auch Hermann im Tigerenten Club dabei war.

Live sind die beiden auf Grund ihres Studiums in nächster Zeit nicht zu sehen. Dafür entschädigt werden die Fans aber mit der Sendung, die am 25. März ab 7.10 Uhr in der ARD und am 31. März ab 10.45 Uhr im KiKA ausgestrahlt wird.