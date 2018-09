Althengstett Teamarbeiterin mit großem Herz für Kinder

Althengstett. Ganze 43 Jahre ist es her, dass Weik ihre Ausbildung in einem Kinderheim begann. Nach dem Anerkennungsjahr blieb sie für weitere zwei Jahre dort, bevor es zurück nach Althengstett ging. An ihre beruflichen Anfänge kann sich die 61-Jährige erinnern, als sei es erst gestern gewesen: "Zu viert waren wir damals im Erzieherinnenteam". Heute arbeitet die Gesamtleiterin der Althengstetter Kindergärten und Leiterin des Familienzentrums mit rund 50 Kollegen und Auszubildenden sowie Praktikanten aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr zusammen. Inzwischen werden in den Kindertagesstätten der Gesamtgemeinde zwölf Gruppen für Jungen und Mädchen von einem bis sechs Jahren angeboten. Auch die Schulkindbetreuung, also die Betreuung außerhalb der Schulzeiten, ist Weik unterstellt.

Cousine als Vorbild

"Meine Cousine, die als Erzieherin arbeitete, war damals mein Vorbild", blickt die langjährige Mitarbeiterin der Gäugemeinde zurück. Sie habe Menschen, vor allem Kinder, und den Umgang mit diesen schon immer geliebt. Nicht einen Tag habe sie ihre Berufswahl bereut: "Kinder sind wertvoll und ein riesengroßer Schatz. Die Arbeit als Erzieherin macht Sinn und lohnt sich". "Etwas schade" findet es Weik, dass sie durch ihre Leitungsaufgabe, mit der viel Büroarbeit verbunden ist, nicht mehr so viel wie früher bei den Kindern sein könne. Was nicht heißt, dass die 61-Jährige sich weniger für deren Belange und ein gutes Miteinander mit deren Eltern einsetzt. Weik wird als gute Teamarbeiterin und Netzwerkerin von Kollegen, Eltern, Verwaltung und Gemeinderat sehr geschätzt. Und zahlreiche Kinder, die einst von ihr betreut wurden und heute selbst ihre Sprösslinge in der Obhut Weiks und ihrer Kollegen wissen, erinnern sich gerne an ihre damalige "Kindergärtnerin".