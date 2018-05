Die Volkshochschule bietet einen Tango- Argentino-Kurs für Paare im Althengstetter Fronäckerhaus an. Der Kurs erstreckt sich über sieben Montagabende, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, und beginnt am 4. Juni. Der Tanz verbindet Sinnlichkeit und Poesie. Tango tanzen fördert und fordert gleichermaßen. Koordination, Balance und Taktgefühl werden auf besondere Art verbessert. Die Dozenten vermitteln erste Grundlagen mit einfachen Schritten und kleinen Kombinationen. Es sollten Tanzschuhe mit Ledersohle mitgebracht werden, falls vorhanden. Anmeldung paarweise und Informationen bei der Volkshochschule Calw, Telefon 07051/9 36 50, per E-Mail an mail@vhs-calw.de oder im Internet unter der Adresse www.vhs-calw.de. Foto: Pisarenko