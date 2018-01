Althengstett Starke Verbundenheit zur Kapelle

40 Jahre gehören dem Musikverein Jochen Böttinger, Frank Kömpf, Horst Nonnenmann und Markus Schwarz an. Sie erhielten die Ehren- nadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief des Landesverbands. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden mit der goldenen Ehrennadel Michael Herdter, Achim Kömpf, Steffen Kömpf, Steffen Luz und Udo Strauss bedacht. Patrick Dürr gehört dem Verein seit 20 Jahren an und erhielt die Ehrennadel in Silber.