Althengstett Stand beim Winterzauber

Der Förderverein "Stückchen Himmel" hat seinen Sitz in Marbach am Neckar. Er tritt in Deutschland für die Arbeit der Familie Zettler ein und bündelt hier die Unterstützung der Aktivitäten. Beim Althengstetter Winterzauber in der Ortsmitte am Freitag, 8. Dezember, ab 16 Uhr ist "Stückchen Himmel" mit einem Stand vertreten, an dem brasilianischer Bohneneintopf sowie heißer Caipirinha und Hugo angeboten werden. Außerdem verkauft der Verein einen bunt bebilderten Kalender für 2018. Kinder dürfen sich auf das Stockbrotbacken freuen. Weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.­stueckchen-himmel.org sowie nach Anfrage an die E-Mailadresse ­info@stueckchen- himmel.org.

Althengstett. Direkt am Rande der Elendsviertel von Aracaju in Nordost-Brasilien befindet sich die Kindertagesstätte "Cantinho do Céu". Seit etlichen Jahren wird das Projekt von der Kirchengemeinde Neuhengstett-Ottenbronn unterstützt. Die Einrichtung gibt Jungen und Mädchen aus den Slums, den so genannten Favelas, ein Stück Himmel auf Erden, denn diese leiden unter Armut, Unterernährung, Krankheiten und Kriminalität – ohne Chancen auf den Besuch einer Schule oder eine Ausbildung. Der Althengstetter David Bühler war vergangenes Jahr vor Ort und dermaßen berührt und angetan von dem Projekt, dass er sich dazu entschloss, nach dem Schulabschluss drei Monate ehrenamtlich in der Tagesstätte mitzuarbeiten. "Der Kontakt und die Reise kamen über die Kirchengemeinde zustande", berichtet der Abiturient.

Das Projekt ­"Cantinho do Céu" geht auf den gebürtigen Marbacher Thomas Zettler zurück. Er hat es sich gemeinsam mit Ehefrau Júnia zur Lebensaufgabe gemacht, betroffenen Kindern zu helfen. Bei der Arbeit mit brasilianischen Straßenkindern war den Zettlers bewusst geworden, wie wichtig eine frühzeitige Hilfe ist. Denn der durch Vernachlässigung, Nahrungsmangel und Krankheiten bedingte Entwicklungsrückstand ließ sich später kaum mehr ausgleichen.