Bei der Süddeutschen Gemeinschaft in Althengstett steht ein Stabwechsel an. Althengstett. Am Sonntag, 16. September, findet während des wöchentlichen Sonntags-Gottesdienstes ab 17 Uhr der Stabwechsel des Gemeinschaftspastors statt. Matthias Meister, Dozent der Interkulturellen theologischen Akademie (ITA) in Bad Liebenzell, gibt seine Verantwortung als Gemeinschaftspastor nach drei Jahren in neue Hände. Jan Knierim (24) wird nun das Amt übernehmen. Er kommt aus der praxisorientieren Ausbildung der ITA. Neben den Predigtdiensten geht es auch um den Aufbau von Beziehungen zu Mitarbeitern und Besuchern aller Altersklassen sowie die Begleitung einiger Kinder- und Jugendgruppen.