Althengstett Sprache nicht nur aus dem Schulbuch

Bislang gab es an der Bildungseinrichtung jeweils im November das französische Schulkino für Siebt- und Achtklässler. Außerdem gab es bereits zwei Mal eine Fahrt nach Straßburg zur "Fête de la musique". Anlässlich des internationalen Tages der selbst gemachten Musik finden dort einmal im Jahr an mehreren Tagen Auftritte von Amateur- und Berufsmusikern auf öffentlichen Straßen sowie Plätzen statt.

Sieben Tage Brighton

Im Juni wird zum dritten Mal eine achte Klasse zu einem einwöchigen Aufenthalt ins englische Brighton starten. "Wir wollen die Jugendlichen für Sprachen begeistern", erklärt Ruf. Reisen dieser Art seien eine sehr wichtige Erfahrung für die Jungen und Mädchen, die in der achten Klasse keineswegs zu jung für einen solchen Ausflug seien, wie die ein oder anderen Eltern bereits befürchtet hätten. Ruf: "Es macht die Kinder offener und hilft beim Erwachsenwerden". Außerdem bringe es den Schülern zu diesem Zeitpunkt mehr als bei der Abschlussfahrt, wenn das Sprachenlernen schulisch fast beendet sei.

Die Achtklässlerin Giada Marletta und ihre Familie haben zurzeit Manon Gimeno aus Frankreich ­als Gastschülerin bei sich untergebracht. Giada, die selbst erst seit etwa vier Jahren hier lebt, mit Italienisch als Muttersprache aufgewachsen ist und erst einmal Deutsch lernen musste, wird in den Pfingstferien für zwei Wochen ins Nachbarland reisen. Manon und Giada können sich gut auf Französisch und Deutsch verständigen. Wenn es doch einmal hakt, versuchen sie es mit Englisch. Manon gefällt es gut an der Althengstetter GMS. Der Unterricht sei allerdings ganz anders als zu Hause. Die Schüler würden mehr von den Lehrern angeleitet und seien stärker aktiv eingebunden. Beim Erlernen von Fremdsprachen würde zu Hause in der Schule weniger gesprochen, sondern es stünden mehr schriftliche Übungen an.

Giovanna Allgayer war erst neulich für zwei Wochen zum Austausch in Frankreich: "Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe mich gut mit meiner Gastfamilie verstanden", berichtet die Siebtklässlerin. Auch wenn sie ab und zu auf Englisch ausweichen musste, um verstanden zu werden. Sie überlegt sich, ein zweites Mal am Austausch teilzunehmen.

Schon sehr gespannt

Dieser steht für Schülerin Leni Knepper zwar erst in Monaten an, sie ist aber schon sehr gespannt auf die Art des Unterrichts in Frankreich. "Ich bin auch neugierig, wie dort der Alltag aussieht und wie die Menschen ihre Freizeit gestalten". Ruf und Abagnale hoffen, dass sich ihre Schüler künftig für Französisch ebenso begeistern können wie für die englische Sprache. "Der Austausch gehört jedenfalls fest zu unserem Schulprofil", betont die Konrektorin.