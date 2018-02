Althengstett Sportlicher Wettstreit um Schlüssel

Mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele musste sich der Bürgermeister Aufgaben stellen. "Wer nicht hören will, muss fühlen", verwies die Hexe auf zahlreiche Tipps der Narren an ihn, die er bisher missachtete. Unter Einbindung des Publikums musste der Bürgermeister eine Wörterkette knüpfen oder in der Warteschlange an der Post verharren.