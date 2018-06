Althengstett Sportler entwerfen neues Logo

Althengstett. Bisher jedoch wurden diese identitätsstiftenden Merkmale noch nicht genügend zum Ausdruck gebracht. Das wird sich jetzt ändern. Ein neues Logo wird die Trikots der Fußballer und die Sportkleidung vieler weiterer sporttreibender Vereinsmitglieder sowie Freunde des SVA zieren.

Wichtig für Zukunft

"Eine Markenerkennung und eine klare Corporate Identity ist wichtig und hilft uns in der Zukunft", hebt Bauer hervor. Neben einem passenden Logo gehörten heute auch eine gut gestaltete Homepage sowie Kommunikation und Darstellung in den sozialen Medien dazu. Der Vorstand des weitaus größten Vereins in Althengstett hat sich intensiv mit dem Thema Vereinslogo befasst und klare Anforderungen an dessen Gestaltung formuliert. "Besonders wichtig waren uns dabei unsere Vereinsfarben Blau und Weiß und der Hengst im Althengstetter Ortswappen", unterstreicht Bauer. Hinzu kommt das Vereinsgründungsjahr 1925.