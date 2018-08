Althengstett Spezialist referiert über Insekten

Es soll beleuchtet werden, welche Möglichkeiten der Mensch hat, kurz- und langfristig diese Situation zu verändern. Es wird ein Blick auf Forschung, Landwirtschaft, Politik wie auch den eigenen Garten und das Verhalten als Verbraucher und Imker geworfen.

Gemeinsames Vesper als Auftakt vorgesehen

Der Bezirksimkerverein hat als Referenten Roland Borowka, Spezialist für Biologischen Pflanzenschutz, Agraringenieur und Imker, eingeladen. Am Dienstag, 11. September, ist er zu Gast im und am Lehrbienenstand in Althengstett. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr, ab 18 Uhr lädt der Verein zu einem gemeinsamen Vesper ein. Gäste sind willkommen. Der zum Thema Wellnessprodukte geplante Vortrag wird auf Wunsch der Referentin verschoben, wie der Verein mitteilt.